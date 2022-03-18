Тен Хаг прокомментировал возможное назначение в "Манчестер Юнайтед"

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Тен Хаг прокомментировал возможное назначение в "Манчестер Юнайтед" Фото: инстаграм "Аякса"

Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг отреагировал на слухи о том, что он станет следующим тренером "Манчестер Юнайтед".

"Я просто сконцентрирован на этом сезоне. Вся энергия вкладывается в нынешний состав. Я не думаю о следующем сезоне, хочу извлечь максимум пользы из текущего", - приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что тен Хаг и Маурисио Почеттино являются главными кандидатами на пост тренера "МЮ".

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