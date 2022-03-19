Матч между "Бохумом" и гладбахской "Боруссией" прерван: названа причина

Фото: твиттер "Бохума"

Арбитр на 71-й минуте прервал игру 27-го тура Бундеслиги "Бохум" - "Боруссия" Менхенгладбах.

Причиной послужил брошенный с трибуны стакан, который угодил в голову боковому судье.

Отметим, что матч обслуживает арбитр Беньямин Кортус.

Матч был прерван при счете 2:0 в пользу "Боруссии".

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