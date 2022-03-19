"Атлетик" и "Хетафе" не выявили победителя в матче Ла Лиги
Фото: твиттер "Атлетика"
В стартовом матче 29-го тура испанской Ла Лиги "Атлетик" сыграл вничью с "Хетафе".
"Атлетик" по-прежнему занимает восьмое место, "Хетафе" - 15-е.
"Атлетик" - "Хетафе" 1:1
Голы: Унал, 3 - 0:1, Берчиче, 29 - 1:1
"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос (Печа, 89), Йерай Альварес, Вивиан, Берчиче, Весга, Венседор (Уильямс, 72), Сансет (Рауль Гарсия, 78), Беренгер, Уильямс (Вильялибре, 78), Муниаин (Серрано, 89).
"Хетафе": Сория, Суарес, Митрович, Джене, Куэнка, Оливера, Аленья (Иглесиас, 87), Оскар Родригес (Йокушлу, 78), Вильяр, Сандро Рамирес (Майораль, 74), Унал (Мата, 87).
Удаления: Куэнка (65), Янкто (90).
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