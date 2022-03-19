"Сент-Этьен" сыграл вничью с "Труа"

Теги сент-этьентруа

"Сент-Этьен" сыграл вничью с "Труа"Фото: твиттер "Сент-Этьена"

В стартовой игре 29-го тура французской Лиги 1 "Сент-Этьен" сыграл вничью с "Труа".

"Сент-Этьен" - "Труа" 1:1

Голы: Мотиба, 18 - 0:1, Будебуз (пен), 67 - 1:1

"Сент-Этьен": Бернардони, Мангаля, Сако (Мукуди, 11), Наде (Муэффек, 83), Колодзейчак, Будебуз, Камара, Гурна-Дуат, Тиуб (Норден, 73), Хазри (Аушиш, 83), Буанга.

"Труа": Галлон, Эль-Хаджам (Рами, 88), Коне, Палмер-Браун, Сальмье, Конте (Ларуси, 63), Шавалерен, Тардье, Куаме, Мотиба (Тузгар, 55), Угбо (Дингоме, 63).

Читайте также: "Барселона" узнала соперника по 1/4 финала Лиги Европы. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 18 марта

Главные новости дня: 18 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов