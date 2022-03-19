"Сент-Этьен" сыграл вничью с "Труа"
Фото: твиттер "Сент-Этьена"
В стартовой игре 29-го тура французской Лиги 1 "Сент-Этьен" сыграл вничью с "Труа".
"Сент-Этьен" - "Труа" 1:1
Голы: Мотиба, 18 - 0:1, Будебуз (пен), 67 - 1:1
"Сент-Этьен": Бернардони, Мангаля, Сако (Мукуди, 11), Наде (Муэффек, 83), Колодзейчак, Будебуз, Камара, Гурна-Дуат, Тиуб (Норден, 73), Хазри (Аушиш, 83), Буанга.
"Труа": Галлон, Эль-Хаджам (Рами, 88), Коне, Палмер-Браун, Сальмье, Конте (Ларуси, 63), Шавалерен, Тардье, Куаме, Мотиба (Тузгар, 55), Угбо (Дингоме, 63).
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