Языджи получил вызов в сборную Турции на стыки ЧМ-2022
Сборная Турции вызвала хавбека ЦСКА Юсуфа Языджи на стыковые игры ЧМ-2022.
Напомним, что 25-летний игрок выступает за "армейцев" на правах аренды. На его счету три гола и два ассиста в четырех играх.
В полуфинале стыков Турция встретится с Португалией. Если выйдет в финал, то сыграет с победителем пары Италия - Северная Македония.
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