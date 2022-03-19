Языджи получил вызов в сборную Турции на стыки ЧМ-2022

Фото инстаграм Юсуфа Языджи

Сборная Турции вызвала хавбека ЦСКА Юсуфа Языджи на стыковые игры ЧМ-2022.

Напомним, что 25-летний игрок выступает за "армейцев" на правах аренды. На его счету три гола и два ассиста в четырех играх.

В полуфинале стыков Турция встретится с Португалией. Если выйдет в финал, то сыграет с победителем пары Италия - Северная Македония.

Читайте также: Агент Языджи прокомментировал будущее игрока в ЦСКА. | http://soccernews.ru