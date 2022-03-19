"Валенсия" Черышева победила "Эльче"

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"Валенсия" Черышева победила "Эльче"Фото: твиттер "Валенсии"

В рамках 29-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" одержала победу над "Эльче".

"Валенсия" так и остается на девятом месте, "Эльче" - на 14-м.

Отметим, что россиянин Денис Черышев появился на поле на 72-й минуте.

"Эльче" - "Валенсия" 0:1

Гол: Гедеш, 50 - 0:1

"Эльче": Бадия, Барраган (Хосан, 46), Роко, Диего Гонсалес, Мохика, Фидель (Каррильо, 76), Маскарель (Гути, 67), Гумбау (Кике Перес, 67), Милья, Понсе (Моренте, 58), Бойе.

"Валенсия": Мамардашвили, Фулькье, Альдерете, Диакаби (Мориба, 48), Хесус Васкес, Гильямон, Гедеш (Элдер Кошта, 86), Солер, Муса (Рачич, 72), Хиль (Черышев, 72), Макси Гомес (Дуро, 86).

Удаление: Мохика (90).

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