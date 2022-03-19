"Валенсия" Черышева победила "Эльче"
Фото: твиттер "Валенсии"
В рамках 29-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" одержала победу над "Эльче".
"Валенсия" так и остается на девятом месте, "Эльче" - на 14-м.
Отметим, что россиянин Денис Черышев появился на поле на 72-й минуте.
"Эльче" - "Валенсия" 0:1
Гол: Гедеш, 50 - 0:1
"Эльче": Бадия, Барраган (Хосан, 46), Роко, Диего Гонсалес, Мохика, Фидель (Каррильо, 76), Маскарель (Гути, 67), Гумбау (Кике Перес, 67), Милья, Понсе (Моренте, 58), Бойе.
"Валенсия": Мамардашвили, Фулькье, Альдерете, Диакаби (Мориба, 48), Хесус Васкес, Гильямон, Гедеш (Элдер Кошта, 86), Солер, Муса (Рачич, 72), Хиль (Черышев, 72), Макси Гомес (Дуро, 86).
Удаление: Мохика (90).
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|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
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|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14