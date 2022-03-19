Хави назвал фаворита предстоящего класико

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Наставник "Барселоны" Хави высказался о предстоящем матче против "Реала".

"Это отличная ситуация для того, чтобы доказать, что наша команда переживает прекрасный период. В этом матче мы должны проявить индивидуальность, сыграть на чужом поле и показать, в чем заключается наш стиль.

Если нужно назвать фаворита, то это "Реал", так как он будет играть дома и лидирует в чемпионате", - приводит слова Хави Marca.

Отметим, что Эль Класико пройдет в Мадриде завтра в 23:00 (мск).

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