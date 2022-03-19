"Леванте" проиграл "Осасуне" в матче Ла Лиги

Теги левантеосасуна

"Леванте" проиграл "Осасуне" в матче Ла ЛигиФото: твиттер "Осасуны"

В рамках 29-го тура испанской Ла Лиги "Леванте" уступил "Осасуне".

"Осасуна" - "Леванте" 3:1

Голы: Чими Авила, 44 - 1:0, Будимир, 57 - 2:0, Брашанац, 64 - 3:0, Рохер Марти, 76 - 3:1

"Осасуна": Эррера, Видаль, Хуан Крус, Давид Гарсия, Санчес, Брашанац (Ойер Санхурхо, 77), Торро, Монкайола (Иньиго Перес, 77), Рубен Гарсия (Роберто Торрес, 77), Чими Авила (Бенито, 68), Будимир (Кике Гарсия, 68).

"Леванте": Карденас, Касерес (Дани Гомес, 62; Сольдадо, 75), Везу, Робер, Сон (Энрик Франкеса, 84), Барди (Кантеро, 75), Мальса, Пепелу, Пубиль (Мирамон, 85), Моралес, Рохер Марти.

Читайте также: "Валенсия" Черышева победила "Эльче". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" разгромила "Унион"

"Бавария" разгромила "Унион"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов