Левандовски повторил достижение Герда Мюллера в Бундеслиге
Фото: твиттер "Баварии"
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски оформил дубль в игре против "Униона" (4:0).
Эти голы стали для игрока 30-м и 31-м в рамках текущего розыгрыша Бундеслиги. 33-летний поляк забил 30 или более голов в пяти сезонах Бундеслиги.
Как сообщает OptaFranz, Левандовски стал вторым футболистом в истории немецкого чемпионата с таким показателем. Ранее такое удавалось только Герду Мюллеру.
Кроме Левандовского и Мюллера, только пять футболистов забивали 30 или более голов за один сезон Бундеслиги - Пьер-Эмерик Обамеянг, Дитер Мюллер, Юпп Хайнкес, Лотар Эммерих и Уве Зеелер (по одному разу).
Читайте также: Левандовски стал лучшим бомбардиром "Баварии" в еврокубках. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20