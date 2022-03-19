Левандовски повторил достижение Герда Мюллера в Бундеслиге

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Левандовски повторил достижение Герда Мюллера в БундеслигеФото: твиттер "Баварии"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски оформил дубль в игре против "Униона" (4:0).

Эти голы стали для игрока 30-м и 31-м в рамках текущего розыгрыша Бундеслиги. 33-летний поляк забил 30 или более голов в пяти сезонах Бундеслиги.

Как сообщает OptaFranz, Левандовски стал вторым футболистом в истории немецкого чемпионата с таким показателем. Ранее такое удавалось только Герду Мюллеру.

Кроме Левандовского и Мюллера, только пять футболистов забивали 30 или более голов за один сезон Бундеслиги - Пьер-Эмерик Обамеянг, Дитер Мюллер, Юпп Хайнкес, Лотар Эммерих и Уве Зеелер (по одному разу).

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