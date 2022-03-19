"Милан" определился с главной трансферной целью на лето

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"Милан" определился с главной трансферной целью на лето Фото твиттер Ренату Санчеша

Хавбек "Лилля" Ренату Санчеш попал в сферу интересов "Милана".

Как сообщает журналист Николо Скира, покупка португальца - главная трансферная цель "россонери" ближайшим летом. "Милан" рассматривает игрока в качестве замены Франку Кессье.

Отмечается, что в ближайшее время представители клуба начнут переговоры с агентом футболиста Жорже Мендешем.

Контракт Санчеша с "Лиллем" истекает летом 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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