Анчелотти оценил работу Хави в "Барселоне"

Фото: сайт "Реала"

Наставник "Реала" Карло Анчелотти высказался о работе Хави на посту тренера "Барселоны".

"У "Барселоны" есть четкий стиль, ее идентичность неизменна. Хави отлично подходит под этот стиль, и команда при нем заметно прибавила. У нее нет слабых сторон, она играет хорошо. Мое мнение таково: Хави проделывает хорошую работу.

В то же время я не считаю, что футбол предполагает только какой-то один стиль. Мне нравится, когда моя команда способна выглядеть по-разному. Я всегда стремился к использованию стиля, удобного моим игрокам", - приводит слова Анчелотти Marca.

Поединок между "Реалом" и "Барсой" состоится 20 марта в 23:00 (мск).

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