"Милан" минимально переиграл "Кальяри"
Фото: твиттер "Милана"
В 30-м туре итальянской Серии А "Милан" добыл выездную победу над "Кальяри".
"Россонери" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Наполи" на 3 очка.
"Кальяри" - "Милан" 0:1
Гол: Беннасер, 59 - 0:1
"Кальяри": Краньо, Белланова (Перейро, 82), Гольданига, Альтаре, Ловато, Ликояннис (Дейола, 68), Далберт (Дзаппа, 75), Марин, Грасси (Кейта Бальде, 82), Жоао Педро, Паволетти.
"Милан": Меньян, Калабрия, Томори, Калулу, Эрнандес, Кессиэ, Беннасер, Жиру (Ибрагимович, 87), Рафаэл Леау (Ребич, 72), Браим Диас (Крунич, 72), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17