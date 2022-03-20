"Милан" минимально переиграл "Кальяри"

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"Милан" минимально переиграл "Кальяри"Фото: твиттер "Милана"

В 30-м туре итальянской Серии А "Милан" добыл выездную победу над "Кальяри".

"Россонери" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Наполи" на 3 очка.

"Кальяри" - "Милан" 0:1

Гол: Беннасер, 59 - 0:1

"Кальяри": Краньо, Белланова (Перейро, 82), Гольданига, Альтаре, Ловато, Ликояннис (Дейола, 68), Далберт (Дзаппа, 75), Марин, Грасси (Кейта Бальде, 82), Жоао Педро, Паволетти.

"Милан": Меньян, Калабрия, Томори, Калулу, Эрнандес, Кессиэ, Беннасер, Жиру (Ибрагимович, 87), Рафаэл Леау (Ребич, 72), Браим Диас (Крунич, 72), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 78).  

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