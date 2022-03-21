CAS отказал РФС в переносе стыкового матча сборных России и Польши

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение касательно просьбы РФС перенести стыковую игру ЧМ-2022 между сборными России и Польши на другую дату.

По сведениям ТАСС, CAS не удовлетворил просьбу Российского футбольного союза о переносе матча.

"Таким образом, CAS отказал в удовлетворении всех ходатайств, заявлявшихся РФС. Рассмотрение исков РФС к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по существу продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS", - говорится в заявлении.

Напомним, что игра между Россией и Польшей должна была пройти 24 марта.

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