CAS отказал РФС в переносе стыкового матча сборных России и Польши
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение касательно просьбы РФС перенести стыковую игру ЧМ-2022 между сборными России и Польши на другую дату.
По сведениям ТАСС, CAS не удовлетворил просьбу Российского футбольного союза о переносе матча.
"Таким образом, CAS отказал в удовлетворении всех ходатайств, заявлявшихся РФС. Рассмотрение исков РФС к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по существу продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS", - говорится в заявлении.
Напомним, что игра между Россией и Польшей должна была пройти 24 марта.
Читайте также: Сборная Польши отреагировала на решение CAS по поводу России. | http://soccernews.ru
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|Египет
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|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
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|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
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|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3