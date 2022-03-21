Захарян успеет восстановиться к матчу с "Краснодаром"

Теги динамо москваарсен захарянкраснодартравмы

Захарян успеет восстановиться к матчу с "Краснодаром" Фото твиттер "Динамо"

Появились новые сведения о травме хавбека "Динамо" Арсена Захаряна.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", повреждение игрока оказалось не слишком серьезным и он успеет восстановиться к игре против "Краснодара", которая запланирована на 3 апреля.

Ранее сообщалось, что из-за травмы Захарян пропустит мартовский сбор сборной России.

В этом сезоне на счету Захаряна пять голов и пять ассистов в 23 играх.

Читайте также: Тюкавина собираются вызвать в сборную России. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА разрешил участникам еврокубков заявлять футболистов из РПЛ

УЕФА разрешил участникам еврокубков заявлять футболистов из РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов