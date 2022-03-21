Захарян успеет восстановиться к матчу с "Краснодаром"

Фото твиттер "Динамо"

Появились новые сведения о травме хавбека "Динамо" Арсена Захаряна.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", повреждение игрока оказалось не слишком серьезным и он успеет восстановиться к игре против "Краснодара", которая запланирована на 3 апреля.

Ранее сообщалось, что из-за травмы Захарян пропустит мартовский сбор сборной России.

В этом сезоне на счету Захаряна пять голов и пять ассистов в 23 играх.

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