Захарян успеет восстановиться к матчу с "Краснодаром"
Фото твиттер "Динамо"
Появились новые сведения о травме хавбека "Динамо" Арсена Захаряна.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", повреждение игрока оказалось не слишком серьезным и он успеет восстановиться к игре против "Краснодара", которая запланирована на 3 апреля.
Ранее сообщалось, что из-за травмы Захарян пропустит мартовский сбор сборной России.
В этом сезоне на счету Захаряна пять голов и пять ассистов в 23 играх.
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