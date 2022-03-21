Шиманьски может оказаться в Ла Лиге
Фото инстаграм Себастьяна Шиманьски
Хавбек "Динамо" Себастьян Шиманьски попал в сферу интересов "Реал Сосьедада".
Как сообщает Mundo Deportivo, 22-летнего поляка рассматривают в качестве замены Микелю Оярасаблю.
Отмечается, что испанский клуб также проявляет интерес к экс-игрокам "Краснодара" Виктору Классону и Реме Кабелла, которые являются свободными агентами.
В текущем сезоне Шиманьски провел 22 игры, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.
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