Агент Исидора прокомментировал будущее игрока в России

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Агент Исидора прокомментировал будущее игрока в России Фото инстаграм Вилсона Исидора

Эммануэль Лакруа, агент форварда "Локомотива" Вилсона Исидора, прокомментировал будущее своего клиента.

"Вилсон счастлив находиться в России. Его всё устраивает в "Локомотиве". Он не хочет уезжать, даже не думал об этом", - приводит слова агента "Спорт-Экспресс".

Напомним, что ранее ФИФА разрешила легионерам расторгать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке.

"Локомотив" приобрел Исидора минувшей зимой у "Монако".

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