"Ювентус" работает над подписанием вингера "Ромы"

Фото инстаграм Николы Дзаньоло

Вингер "Ромы" Никола Дзаньоло по-прежнему входит в сферу интересов "Ювентуса".

Как сообщает журналист Николо Скира, агент игрока уже два раза встречался с представителями туринского клуба.

Отмечается, что "Ювентус" активизируется, если "Рома" не сможет продлить контракт с футболистом к маю.

Соглашение Дзаньоло с клубом действует до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 33 миллиона евро.

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