Названы 4 клуба, которые активно выступают за мораторий на вылет из РПЛ

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Названы 4 клуба, которые активно выступают за мораторий на вылет из РПЛ

Названы клубы, которые активнее всех выступают за реформы РПЛ.

По сведениям "Чемпионат", идею расширения РПЛ до 18 команда и введения моратория на вылет из чемпионата продвигают "Ахмат", "Ростов", "Урал" и "Уфа".

При этом топ-клубы РПЛ выступают против новых реформ.

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