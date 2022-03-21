Рафинья просит "Лидс" снизить отступные. За бразильца борются три топ-клуба

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Рафинья просит "Лидс" снизить отступные. За бразильца борются три топ-клуба Фото: инстаграм Рафиньи

Топ-клубы Европы ведут борьбу за вингера "Лидса" Рафинью Диаса.

Как сообщает UOL, главными претендентами на 25-летнего бразильца являются "Бавария", "Барселона" и "Ливерпуль".

Отмечается, что Рафинья отказался продлевать контракт с клубом из-за того, что "Лидс" не хочет снижать сумму отступных за игрока - 75 миллионов евро. Футболист понимает, что даже топ-клубы вряд ли согласятся выплачивать такую сумму.

В этом сезоне на счету Рафиньи 9 голов и 3 ассиста в 28 играх.

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