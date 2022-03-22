"Манчестер Юнайтед" пока не определился с ролью Рангника в следующем сезоне

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"Манчестер Юнайтед" пока не определился с ролью Рангника в следующем сезоне Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" не собирается назначать Ральфа Рангника на пост спортивного директора.

Как сообщает Sky Sports, руководство клуба пока не определилось с ролью немца в следующем сезоне.

Напомним, что Рангник должен стать консультантом "МЮ", однако еще неизвестно, каковы будут его обязанности.

Рангник возглавил "МЮ" в ноябре 2021 года. Он будет тренировать команды до конца сезона.

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