"Манчестер Юнайтед" пока не определился с ролью Рангника в следующем сезоне

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" не собирается назначать Ральфа Рангника на пост спортивного директора.

Как сообщает Sky Sports, руководство клуба пока не определилось с ролью немца в следующем сезоне.

Напомним, что Рангник должен стать консультантом "МЮ", однако еще неизвестно, каковы будут его обязанности.

Рангник возглавил "МЮ" в ноябре 2021 года. Он будет тренировать команды до конца сезона.

Читайте также: Рангник может недоработать до конца сезона. | http://soccernews.ru