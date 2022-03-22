Мбаппе еще не подписал контракт с "Реалом"

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Мбаппе еще не подписал контракт с "Реалом" Фото: инстаграм Мбаппе\Автор неизвестен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не подписывал контракт с "Реалом".

Как сообщает Foot Mercato, между игроком и мадридским клубом нет никаких письменных договоренностей.

Также отмечается, что у Мбаппе замечательные отношения с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи. Поэтому пока неизвестно, где продолжит карьеру 23-летний француз.

Контракт Мбаппе с парижанами истекает по окончании сезона. Ранее игрок отклонил все предложения ПСЖ.

В текущем сезоне на счету Мбаппе 26 голов и 14 ассистов в 37 играх.

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