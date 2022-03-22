"Ливерпуль" не будет удерживать Ориги

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"Ливерпуль" не будет удерживать Ориги Фото инстаграм Дивока Ориги

Форвард "Ливерпуля" Дивок Ориги покинет клуб ближайшим летом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, мерсисайдцы не собираются продлевать контракт с 26-летним бельгийцем. Он покинет клуб на правах свободного агента.

Скорее всего, Ориги продолжит карьеру в "Милане". Стороны уже обсуждают условия перехода.

В текущем сезоне Ориги принял участие в 14 играх, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

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