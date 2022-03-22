Симеоне - самый высокооплачиваемый тренер Ла Лиги

Теги диего симеонекарло анчелоттихавимарселино гарсия тораль

Симеоне - самый высокооплачиваемый тренер Ла Лиги Фото: инстаграм Симеоне

Французское издание L’Equipe назвало топ-3 самых высокооплачиваемый тренеров Ла Лиги.

Самую большую зарплату получает наставник "Атлетико" Диего Симеоне - 3,33 миллиона евро. В топ-3 также попали тренер "Реала" Карло Анчелотти (910 тысяч евро) и Марселино Гарсия Тораль из "Атлетика" (500 тысяч евро).

Отмечается, что Хави получает минимум в 6 раз меньше, чем Симеоне.

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