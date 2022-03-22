Клубы Серии А не будут подписывать легионеров из РПЛ
Клубы Серии А договорились между собой отказаться от подписания легионеров из РПЛ.
Как сообщает "Чемпионат", в Италии это решение объясняют желанием сохранить целостность чемпионата.
Отметим, что ранее аналогичное решение было принято в немецкой Бундеслиге.
ФИФА разрешила легионерам из РПЛ приостанавливать контракты со своими клубами в одностороннем порядке.
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|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17