Клубы Серии А не будут подписывать легионеров из РПЛ

Клубы Серии А договорились между собой отказаться от подписания легионеров из РПЛ.

Как сообщает "Чемпионат", в Италии это решение объясняют желанием сохранить целостность чемпионата.

Отметим, что ранее аналогичное решение было принято в немецкой Бундеслиге.

ФИФА разрешила легионерам из РПЛ приостанавливать контракты со своими клубами в одностороннем порядке.

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