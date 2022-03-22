Источник: РПЛ расширится до 18 клубов

Журналист Сергей Ильев поделился информацией о расширении РПЛ до 18 клубов.

"По теме сегодняшнего заседания клубов РПЛ высказались все. А мне высказались присутствовавшие на собрании. Ну, скажем так, поделились своими ощущениями.

По их мнению, расширение РПЛ до 18 клубов неизбежно. Большая вероятность, что переходные игры между РПЛ и ФНЛ не отменят. Компромиссное решение.

Внеплановое трансферное окно открыто не будет. Есть риск потерять вообще всех легионеров", - написал Ильев в телеграме.

Читайте также: Клубы РПЛ проголосовали за расширение РПЛ. Ашот Хачатурянц дал комментарий. | http://soccernews.ru