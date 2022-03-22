Источник: РПЛ расширится до 18 клубов
Журналист Сергей Ильев поделился информацией о расширении РПЛ до 18 клубов.
"По теме сегодняшнего заседания клубов РПЛ высказались все. А мне высказались присутствовавшие на собрании. Ну, скажем так, поделились своими ощущениями.
По их мнению, расширение РПЛ до 18 клубов неизбежно. Большая вероятность, что переходные игры между РПЛ и ФНЛ не отменят. Компромиссное решение.
Внеплановое трансферное окно открыто не будет. Есть риск потерять вообще всех легионеров", - написал Ильев в телеграме.
Читайте также: Клубы РПЛ проголосовали за расширение РПЛ. Ашот Хачатурянц дал комментарий. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 22 марта
-
Лукаку сообщил футболистам "Челси", что уйдет в другой клуб
-
"Динамо" отреагировало на исключение Захаряна из рейтинга Goal
-
Экс-тренера "Челси" обвиняют в сексуальных домогательствах
-
Мостовой рассказал, какие в сборной России требования к футболистам
-
Захаряна убрали из списка топ-50 вундеркиндов по версии Goal
-
В сборной Италии накануне стыков ЧМ-2022 выявили два случая заражения коронавирусом
-
Дибала наводил справки о ПСЖ
-
Источник: РПЛ расширится до 18 клубов
-
УЕФА введет новые правила вместо финансового фэйр-плей
-
"Ювентус" нашел замену Дибале в "Ливерпуле"
-
В "Барселоне" не исключают продления контракта с Дембеле
-
Клубы Серии А не будут подписывать легионеров из РПЛ
-
"Реал" планирует трансфер Беллингема
-
ПСЖ определился с будущим Рамоса
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на Абрахама
-
УЕФА назвал дату проведения матча континентальных чемпионов между Италией и Аргентиной
-
"Реал Сосьедад" контактировал с агентом Шиманьского
-
Симеоне - самый высокооплачиваемый тренер Ла Лиги
-
"Ливерпуль" не будет удерживать Ориги