В сборной Италии накануне стыков ЧМ-2022 выявили два случая заражения коронавирусом
Фото: твиттер сборной Италии
Два члена делегации сборной Италии сдали положительные тесты на коронавирус.
По сведениям Итальянской федерации футбола (FIGC), оба сотрудника были отправлены на карантин, а остальная команда пройдет повторное тестирование.
Напомним, что 24 марта Италия встретится с Северной Македонией в полуфинале стыков ЧМ-2022. В случае выхода в финал Италия сыграет с победителем пары Португалия - Турция.
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