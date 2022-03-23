ПСЖ предложит Холанду ту же зарплату, что готов был платить Мбаппе
ПСЖ готов побороться за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
По сведениям Cadena SER, парижане готовы платить 21-летнему норвежцу такую же зарплату, что предлагали Килиану Мбаппе в новом контракте.
Вероятно, ПСЖ видит в Холанде замену Мбаппе, у которого летом истекает контракт с клубом. Напомним, что интерес к игроку также проявляют "Барселона", "Манчестер Сити" и "Реал".
В текущем сезоне на счету Холанда 23 гола и 5 ассистов в 23 играх.
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|28
|41
|7
|Лион
|28
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|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
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|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
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|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13