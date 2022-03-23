ПСЖ предложит Холанду ту же зарплату, что готов был платить Мбаппе

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ПСЖ предложит Холанду ту же зарплату, что готов был платить Мбаппе Фото твиттер Эрлинга Холанда 

ПСЖ готов побороться за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

По сведениям Cadena SER, парижане готовы платить 21-летнему норвежцу такую же зарплату, что предлагали Килиану Мбаппе в новом контракте.

Вероятно, ПСЖ видит в Холанде замену Мбаппе, у которого летом истекает контракт с клубом. Напомним, что интерес к игроку также проявляют "Барселона", "Манчестер Сити" и "Реал".

В текущем сезоне на счету Холанда 23 гола и 5 ассистов в 23 играх.

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