Араухо и Гави отклонили очередное предложение "Барселоны" о продлении контракта
Фото: инстаграм Гави
"Барселона" не может договориться о продлении контракта с защитником Рональдом Араухо и хавбеком Гави.
Как сообщает Marca, оба игрока отклонили очередное предложение клуба, которое уже было третье по счету. Стороны не могут согласовать условия контракта.
Отметим, что соглашения обоих футболистов истекают летом 2023 года.
В текущем сезоне на счету Араухо 4 гола в 33 играх. Гави провел 36 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач.
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
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|27
|12
|Леванте
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
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|Эйбар
|20
|22
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|Мальорка
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|18
|Сельта Виго
|20
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|20
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