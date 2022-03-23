Араухо и Гави отклонили очередное предложение "Барселоны" о продлении контракта

Теги барселонарональд араухогави

Араухо и Гави отклонили очередное предложение "Барселоны" о продлении контракта Фото: инстаграм Гави

"Барселона" не может договориться о продлении контракта с защитником Рональдом Араухо и хавбеком Гави.

Как сообщает Marca, оба игрока отклонили очередное предложение клуба, которое уже было третье по счету. Стороны не могут согласовать условия контракта.

Отметим, что соглашения обоих футболистов истекают летом 2023 года.

В текущем сезоне на счету Араухо 4 гола в 33 играх. Гави провел 36 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Читайте также: Стали известны детали перехода Кессье в "Барселону". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА подтвердил желание России принять Чемпионат Европы 2028 или 2032 года

УЕФА подтвердил желание России принять Чемпионат Европы 2028 или 2032 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов