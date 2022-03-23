Пять клубов ведут борьбу за Погба

Фото: инстаграм Погба

Будущее хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба остается неопределенным.

Как сообщает Sky Sports, на контакт с агентом футболиста выходили ПСЖ, "Реал", "Ювентус" и два клуба АПЛ. Однако официальных предложений пока не было.

Сам Погба примет решение о своем будущем после назначения нового тренера в "МЮ". Его контракт с клубом истекает по окончании сезона.

В текущем сезоне Погба принял участие в 23 играх и отметился одним голом.

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