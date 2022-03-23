Стала известна позиция "Барселоны" в переговороах с Араухо и Гави

Фото: инстаграм Араухо

Руководство "Барселоны" не намерено идти на серьезные уступки в переговорах с Гави и Рональдом Араухо.

По сведениям Diario Sport, в каталонском клубе понимают важность футболистов для команды, но не собираются принимать участие в аукционе или предлагать игрокам огромные зарплаты.

На данный момент позиция "Барсы" такова: условия нового контракта могут быть подвергнуты лишь незначительным изменениям. Это связано со сложной экономической ситуацией в клубе. Президент Жоан Лапорта не будет раздувать зарплатную ведомость.

Руководство "Барсы" советуют Гави и Араухо сосредоточиться на спортивном аспекте проекта, если они хотят остаться в команде. "Барса" не сможет перебить предложения других клубов.

Сами футболисты хотят остаться в "Барселоне". Однако их агенты продолжат требовать существенных улучшений условий.

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