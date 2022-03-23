Стала известна позиция "Барселоны" в переговороах с Араухо и Гави
Фото: инстаграм Араухо
Руководство "Барселоны" не намерено идти на серьезные уступки в переговорах с Гави и Рональдом Араухо.
По сведениям Diario Sport, в каталонском клубе понимают важность футболистов для команды, но не собираются принимать участие в аукционе или предлагать игрокам огромные зарплаты.
На данный момент позиция "Барсы" такова: условия нового контракта могут быть подвергнуты лишь незначительным изменениям. Это связано со сложной экономической ситуацией в клубе. Президент Жоан Лапорта не будет раздувать зарплатную ведомость.
Руководство "Барсы" советуют Гави и Араухо сосредоточиться на спортивном аспекте проекта, если они хотят остаться в команде. "Барса" не сможет перебить предложения других клубов.
Сами футболисты хотят остаться в "Барселоне". Однако их агенты продолжат требовать существенных улучшений условий.
Читайте также: Араухо и Гави отклонили очередное предложение "Барселоны" о продлении контракта. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Глава Ла Лиги обрек на провал новый проект Суперлиги
-
Тьяго Силва хочет повторить путь Мальдини
-
Карпин высказался о новом лимите на легионеров
-
"Реал" определился с главным кандидатом на пост тренера на случай отставки Анчелотти
-
Ротен просит Месси покинуть ПСЖ
-
Уткин отреагировал на заявку России на проведение Чемпионата Европы
-
"Манчестер Юнайтед" планирует встречу с кандидатами на пост тренера команды
-
У "Ювентуса" есть план по трансферу Дзаньоло
-
Погба не понимает свою роль в "Манчестер Юнайтед"
-
Стала известна позиция "Барселоны" в переговороах с Араухо и Гави
-
УЕФА подтвердил желание России принять Чемпионат Европы 2028 или 2032 года
-
Крыховяк высказался об уходе из "Краснодара"
-
Райс сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Челси"
-
"Это проявление расизма": Бельерин высказался об отстранении сборной России
-
Пять клубов ведут борьбу за Погба
-
Араухо и Гави отклонили очередное предложение "Барселоны" о продлении контракта
-
Карпин высказался об отказе Польши играть против России
-
"Брешия" уволила Филиппо Индзаги
-
ПСЖ предложит Холанду ту же зарплату, что готов был платить Мбаппе
-
"Вы совсем с ума сошли?" Карпин пришел в бешенство из-за вопроса о Дзюбе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14