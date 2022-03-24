Карпин высказался о новом лимите на легионеров

Фото: инстаграм Валерия Карпина

Наставник "Ростова" и сборной России Валерий Карпин прокомментировал введение нового лимита на легионеров, а также отказ от расширения РПЛ.

"Если исполком принял решение об отказе расширения, то это его решение - исполкома. Меня это не касается. Сейчас легионерская проблема никого не волнует. Я с 2008 года об этом говорил, однако это никого не волновало. Ничего не менялось", - приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".

Напомним, что согласно новому лимиту, команда может заявить на сезон 13 легионеров.

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