Карпин высказался о новом лимите на легионеров
Фото: инстаграм Валерия Карпина
Наставник "Ростова" и сборной России Валерий Карпин прокомментировал введение нового лимита на легионеров, а также отказ от расширения РПЛ.
"Если исполком принял решение об отказе расширения, то это его решение - исполкома. Меня это не касается. Сейчас легионерская проблема никого не волнует. Я с 2008 года об этом говорил, однако это никого не волновало. Ничего не менялось", - приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".
Напомним, что согласно новому лимиту, команда может заявить на сезон 13 легионеров.
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