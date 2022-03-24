"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за турецкого вингера

Фото: инстаграм Актюркоглу

Вингер "Галатасарая" Керем Актюркоглу может продолжить карьеру в АПЛ.

По сведениям Transfer News Central, в услугах 23-летнего турка заинтересованы "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Актюркоглу 11 голов и 7 ассистов в 44 играх.

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