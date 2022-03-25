"Бешикташ" назвал имя нового главного тренера

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"Бешикташ" назвал имя нового главного тренераФото: сайт "Бешикташа"

Валерьен Исмаэль стал новым главным тренером "Бешикташа".

Как сообщает сайт турецкого клуба, 46-летний француз заключил контракт до 2023 года.

Последним клубом Исмаэля был "Вест Бромвич". Ранее он также тренировал "Барнсли", ЛАСК, "Аполлон" и "Вольфсбург".

После 30 туров "Бешикташ" занимает в чемпионате Турции 8-е место.

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