Платини высказался о свисте в адрес Месси
Фото: твиттер "Барселоны"
Экс-президент УЕФА Мишель Платини отреагировал на свист фанатов в адрес форварда ПСЖ Лионеля Месси.
"Понимаю ли я свист в адрес Месси? Он его тоже понимает, но это ранит. Мне тоже свистели на "Парк де Пренс". А в "Сент-Этьене" и "Ювентусе" меня не освистывали никогда.
У нас есть право на свист. Клиент всегда прав. Я бы не стал этого делать, однако право свистеть, оскорблять - оно есть. Футбол - это выплеск эмоций. Фанаты вправе свистеть, однако воспринимается это плохо. Лео приехал в Париж, возможно, были другие команды, которые хотели подписать его.
Это тяжело. Я думаю, футболистам ПСЖ было больно от всего этого во время матча против "Монако", - приводит слова Платини RMC Sport.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13