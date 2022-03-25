Платини высказался о свисте в адрес Месси

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Платини высказался о свисте в адрес Месси Фото: твиттер "Барселоны"

Экс-президент УЕФА Мишель Платини отреагировал на свист фанатов в адрес форварда ПСЖ Лионеля Месси.

"Понимаю ли я свист в адрес Месси? Он его тоже понимает, но это ранит. Мне тоже свистели на "Парк де Пренс". А в "Сент-Этьене" и "Ювентусе" меня не освистывали никогда.

У нас есть право на свист. Клиент всегда прав. Я бы не стал этого делать, однако право свистеть, оскорблять - оно есть. Футбол - это выплеск эмоций. Фанаты вправе свистеть, однако воспринимается это плохо. Лео приехал в Париж, возможно, были другие команды, которые хотели подписать его.

Это тяжело. Я думаю, футболистам ПСЖ было больно от всего этого во время матча против "Монако", - приводит слова Платини RMC Sport.

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