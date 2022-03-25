Ибрагимович рассказал, до каких пор планирует играть

Фото твиттер Златана Ибрагимовича

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович высказался о своем будущем.

"Будущее еще предстоит написать. Я ничего не планирую. Давайте посмотрим, что произойдет. Я не хочу сожалеть о том, что бросил футбол, а потом сказал, что мог бы продолжать играть. Я бы сожалел об этом всю оставшуюся жизнь, видя, что мог бы продолжать.

Я хочу играть так долго, как смогу. Реальность такова, что я буду играть до тех пор, пока не увижу, что кто-то лучше меня, так что я все еще играю", - приводит слова Ибрагимовича сайт УЕФА.

В текущем сезоне на счету 40-летнего шведа 8 голов и два ассиста в 22 играх.

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