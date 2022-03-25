Ибрагимович рассказал, до каких пор планирует играть
Фото твиттер Златана Ибрагимовича
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович высказался о своем будущем.
"Будущее еще предстоит написать. Я ничего не планирую. Давайте посмотрим, что произойдет. Я не хочу сожалеть о том, что бросил футбол, а потом сказал, что мог бы продолжать играть. Я бы сожалел об этом всю оставшуюся жизнь, видя, что мог бы продолжать.
Я хочу играть так долго, как смогу. Реальность такова, что я буду играть до тех пор, пока не увижу, что кто-то лучше меня, так что я все еще играю", - приводит слова Ибрагимовича сайт УЕФА.
В текущем сезоне на счету 40-летнего шведа 8 голов и два ассиста в 22 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17