Орлов прокомментировал заявку России на проведение Евро

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Орлов прокомментировал заявку России на проведение Евро Фото твиттер "Зенита"

Комментатор Геннадий Орлов высказался о подаче Россией заявки на проведение Евро.

"Заявка России на проведение Евро-2028 и Евро-2032 - это какой-то торопливый ход. Она сразу отлетела. Ну сейчас разве можно? Когда идет пожар в доме, туда ничего не нужно вносить, иначе сгорит. Сейчас такие страсти вокруг России. Какое проведение чемпионата Европы?

Думаю, не надо было возникать с этой заявкой. Нужно всегда просчитывать ходы, как шахматист. Человеку на то и дан разум, чтобы он семь раз отмерил и один раз отрезал. Уже объявили, что заявку даже брать не будут. И чего добились? Получается, что мы Моська, которая лает на слона", - приводит слова Орлова "Чемпионат".

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