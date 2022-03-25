Орлов прокомментировал заявку России на проведение Евро
Фото твиттер "Зенита"
Комментатор Геннадий Орлов высказался о подаче Россией заявки на проведение Евро.
"Заявка России на проведение Евро-2028 и Евро-2032 - это какой-то торопливый ход. Она сразу отлетела. Ну сейчас разве можно? Когда идет пожар в доме, туда ничего не нужно вносить, иначе сгорит. Сейчас такие страсти вокруг России. Какое проведение чемпионата Европы?
Думаю, не надо было возникать с этой заявкой. Нужно всегда просчитывать ходы, как шахматист. Человеку на то и дан разум, чтобы он семь раз отмерил и один раз отрезал. Уже объявили, что заявку даже брать не будут. И чего добились? Получается, что мы Моська, которая лает на слона", - приводит слова Орлова "Чемпионат".
Читайте также: Уткин отреагировал на заявку России на проведение Чемпионата Европы. | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Агент Гурцкая анонсировал уход Шиманьского из "Динамо"
-
"Интер" может продать Лаутаро и подписать Дибалу
-
Лапорта высказался о возможном трансфере Мбаппе
-
Орлов прокомментировал заявку России на проведение Евро
-
Ибрагимович рассказал, до каких пор планирует играть
-
Зарема: "Если бы в ситуации "Рубина" оказался "Зенит", то трансферное окно открыли бы в тот же день в полночь"
-
В "Локомотиве" отреагировали на информацию о возможной продаже клуба
-
Платини высказался о свисте в адрес Месси
-
"Бешикташ" назвал имя нового главного тренера
-
Бэйл может завершить карьеру в этом году
-
"РЖД" может продать "Локомотив" в год столетия клуба
-
Карпин рассказал, когда ожидает официальных матчей сборной России
-
Шомуродов недоволен своим положением в "Роме"
-
Хави надеется, что победа над "Реалом" поспособствует трансферу Холанда в "Барсу"
-
Сафонов высказался о возможном переходе в "Зенит"
-
Азару предстоит перенести операцию
-
"Барселоне" посоветовали подписать Зинченко
-
Озил прокомментировал своё исключение из состава "Фенербахче"
-
Аршавин назвал лучшие российские футбольные академии
-
"Барселона" определилась с размером предложения по трансферу Левандовски
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1