Лапорта высказался о возможном трансфере Мбаппе
Фото: соцсети "Барселоны"
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта отреагировал на слухи об интересе клуба к нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе.
"Если мы заговорим о футболисте, мы повысим цену. Я не хочу комментировать слухи ни о Мбаппе, ни о других футболистах, так как это нанесет ущерб интересам клуба", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает по окончании сезона. Главным претендентом на игрока считается "Реал".
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