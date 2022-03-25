Лапорта высказался о возможном трансфере Мбаппе

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Лапорта высказался о возможном трансфере Мбаппе Фото: соцсети "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта отреагировал на слухи об интересе клуба к нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе.

"Если мы заговорим о футболисте, мы повысим цену. Я не хочу комментировать слухи ни о Мбаппе, ни о других футболистах, так как это нанесет ущерб интересам клуба", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает по окончании сезона. Главным претендентом на игрока считается "Реал".

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