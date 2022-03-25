Агент Гурцкая анонсировал уход Шиманьского из "Динамо"

Теги динамо москвасебастьян шиманьски

Агент Гурцкая анонсировал уход Шиманьского из "Динамо" Фото соцсети Себастьяна Шиманьски

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился информацией о грядущем уходе Себастьяна Шиманьского из "Динамо".

"Мне кажется, Шиманьски в "Динамо" не вернется больше. А в остальном москвичи удержат часть своих легионеров", - заявил Гурцкая.

Напомним, что сейчас футболист находится в расположении сборной Польши.

Ранее ФИФА разрешила всем легионерам расторгнуть контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке.

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