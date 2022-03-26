Акционеры клубов НБА и MLB претендуют на покупку "Челси"

Стали известны четыре новых претендента на покупку "Челси".

По сведениям The Athletic, новые предложения поступили от совладельца "Лос-Анджелес Доджерс" Тодда Боэли; от семьи Риккетс, которая владеет "Чикаго Кабс"; от акционера "Бостон Селтикс" Стивена Пальюки и от управляющих "Филадельфия Севенти Сиксерс" Дэвида Блитцера и Джоша Харриса.

Отмечается, что инвестиционный банк Raine Group, которому поручена продажа клуба, к концу апреля выберет лучшее предложение и предоставит его правительству Великобритании и руководству АПЛ.

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