Костакурта встал на защиту Манчини после невыхода Италии на ЧМ-2022

Фото: твиттер сборной Италии

Экс-игрок сборной Италии Алессандро Костакурта отреагировал на непопадание команды на ЧМ-2022.

Напомним, что вчера в полуфинале стыков Италия уступила Северной Македонии (0:1).

"Я недоволен результатом, ведь я влюбился в эту сборную Италии. Командная игра, конечно, важна, однако решают всe равно индивидуальности. Нам не хватило конкретных людей, которые могут решить исход. Думаю, Роберто Манчини проделал отличную работу и виноват меньше всех", - приводит слова Костакурты "Чемпионат" со ссылкой на Sky Sport Italia.

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