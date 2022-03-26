Костакурта встал на защиту Манчини после невыхода Италии на ЧМ-2022
Фото: твиттер сборной Италии
Экс-игрок сборной Италии Алессандро Костакурта отреагировал на непопадание команды на ЧМ-2022.
Напомним, что вчера в полуфинале стыков Италия уступила Северной Македонии (0:1).
"Я недоволен результатом, ведь я влюбился в эту сборную Италии. Командная игра, конечно, важна, однако решают всe равно индивидуальности. Нам не хватило конкретных людей, которые могут решить исход. Думаю, Роберто Манчини проделал отличную работу и виноват меньше всех", - приводит слова Костакурты "Чемпионат" со ссылкой на Sky Sport Italia.
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