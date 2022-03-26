Дортмундская "Боруссия" готова возобновить переговоры по Адейеми

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Дортмундская "Боруссия" готова возобновить переговоры по Адейеми Фото твиттер "Зальцбурга"

Дортмундская "Боруссия" по-прежнему заинтересована в трансфере нападающего "Зальцбурга" Карима Адейеми.

По сведениям Get German Football News, в ближайшее время "шмели" готовятся к возобновлению переговоров по игроку.

Однако отмечается, что "Боруссия" не желает платить требуемые 35 миллионов евро. Клуб может согласиться на эту сумму только в случае выручки средств с продажи Эрлинга Холанда.

Что касается Адейеми, то футболист заинтересован в переходе в дортмундский клуб.

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