Франция вырвала победу над Кот-д’Ивуаром и другие результаты товарищеских матчей
Фото: твиттер сборной Франции
Представляем результаты товарищеских игр с участием сборных.
Франция - Кот-д’Ивуар 2:1
Голы: Пепе, 19 - 0:1, Жиру, 22 - 1:1, Тчуамени, 90 - 2:1
Норвегия - Словакия 2:0
Голы: Холанд, 77 - 1:0, Эдегор, 80 - 2:0
ЮАР - Гвинея 0:0
Мальта - Азербайджан 1:0
Гол: Дегабриэле, 55 - 1:0
Румыния - Греция 0:1
Гол: Бухалакис, 39 - 0:1
Люксембург - Северная Ирландия 1:3
Голы: Мадженнис, 16 - 0:1, Сантос, 58 - 1:1, Дэвис, 83 - 1:2, Уайт, 85 - 1:3
Босния и Герцеговина - Грузия 0:1
Гол: Зивзивадзе, 49 - 0:1
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