Франция вырвала победу над Кот-д’Ивуаром и другие результаты товарищеских матчей

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Франция вырвала победу над Кот-д’Ивуаром и другие результаты товарищеских матчейФото: твиттер сборной Франции

Представляем результаты товарищеских игр с участием сборных.

Франция - Кот-д’Ивуар 2:1

Голы: Пепе, 19 - 0:1, Жиру, 22 - 1:1, Тчуамени, 90 - 2:1


Норвегия - Словакия 2:0

Голы: Холанд, 77 - 1:0, Эдегор, 80 - 2:0


ЮАР - Гвинея 0:0


Мальта - Азербайджан 1:0

Гол: Дегабриэле, 55 - 1:0


Румыния - Греция 0:1

Гол: Бухалакис, 39 - 0:1


Люксембург - Северная Ирландия 1:3

Голы: Мадженнис, 16 - 0:1, Сантос, 58 - 1:1, Дэвис, 83 - 1:2, Уайт, 85 - 1:3


Босния и Герцеговина - Грузия 0:1

Гол: Зивзивадзе, 49 - 0:1

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