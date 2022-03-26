Ибрагимович назвал своих кумиров

Теги миланзлатан ибрагимовичроналдо

Ибрагимович назвал своих кумиров Фото: твиттер Златана

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович рассказал, кого считает своими кумирами.

"Мой отец заставлял меня смотреть много видео с Мохамедом Али, и мне нравится его характер. Говори, но отвечай за свои слова. Говори не потому, что ты кем-то себя считаешь, а говори потому, что уверен в себе.

Среди футболистов же лучшим в истории я считаю Роналдо. Я следил за ним, равнялся на него. Он делал то, что хотели уметь все, делал такие вещи, которых ты еще не видел. Все пытались копировать его игру. Когда мы шли играть в футбол, то пытались повторять его действия.

А потом мне удалось встретиться с ним, сыграть против него, пускай не с ним, и вдруг нереальное стало реальным", - приводит слова шведа сайт УЕФА.

Читайте также: "Милан" готов продлить контракт с Ибрагимовичем, но при одном условии. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 25 марта

Главные новости дня: 25 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов