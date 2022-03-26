Ибрагимович назвал своих кумиров
Фото: твиттер Златана
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович рассказал, кого считает своими кумирами.
"Мой отец заставлял меня смотреть много видео с Мохамедом Али, и мне нравится его характер. Говори, но отвечай за свои слова. Говори не потому, что ты кем-то себя считаешь, а говори потому, что уверен в себе.
Среди футболистов же лучшим в истории я считаю Роналдо. Я следил за ним, равнялся на него. Он делал то, что хотели уметь все, делал такие вещи, которых ты еще не видел. Все пытались копировать его игру. Когда мы шли играть в футбол, то пытались повторять его действия.
А потом мне удалось встретиться с ним, сыграть против него, пускай не с ним, и вдруг нереальное стало реальным", - приводит слова шведа сайт УЕФА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17