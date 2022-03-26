"Бавария" нацелилась на защитника "Интера"

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"Бавария" нацелилась на защитника "Интера" Фото: сайт "Интера"

"Бавария" хочет купить защитника "Интера" Дензела Думфриса.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, в трансфере 25-летнего голландца заинтересован наставник мюнхенского клуба Юлиан Нагельсман.

Отмечается, что "Интер" хотел бы сохранить футболиста, однако в случае хорошего предложения может передумать. Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Думфриса четыре гола и шесть ассистов в 36 играх.

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