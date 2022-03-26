Хавбек "Локомотива" Бека Бека перейдет в турецкий клуб

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Хавбек "Локомотива" Бека Бека перейдет в турецкий клуб Фото: соцсети Алексиса Бека-Бека

Хавбек "Локомотива" Алексис Бека Бека продолжит карьеру в Турции.

По сведениям FMN Sports, 20-летний француз заключил контракт с "Истанбул Башакшехир". Детали пока неизвестны.

"Локомотив" приобрел Бека Бека летом 2021 года. Ранее игрок говорил, что не собирается покидать Россию.

В этом сезоне Бека Бека принял участие в 17 матчах и отметился двумя голевыми передачами.

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