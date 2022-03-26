Два футболиста могут завершить карьеру в сборной Италии

Теги италиячиро иммобилелоренцо инсинье

Два футболиста могут завершить карьеру в сборной ИталииФото: соцсети Иммобиле

В сборной Италии могут наступить перемены после невыхода на ЧМ-2022.

Как сообщает Area Napoli, тренерский штаб "Скуадра Адзурра" хочет изменить атакующую линию. Из-за этого Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье могут завершить карьеру в сборной.

32-летний Иммобиле выступает за сборную с 2014 года. На его счету 15 голов в 54 матчах.

30-летний Инсинье дебютировал в сборной в 2013 году. Он провел 54 игры и забил 10 голов.

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