Два футболиста могут завершить карьеру в сборной Италии
Фото: соцсети Иммобиле
В сборной Италии могут наступить перемены после невыхода на ЧМ-2022.
Как сообщает Area Napoli, тренерский штаб "Скуадра Адзурра" хочет изменить атакующую линию. Из-за этого Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье могут завершить карьеру в сборной.
32-летний Иммобиле выступает за сборную с 2014 года. На его счету 15 голов в 54 матчах.
30-летний Инсинье дебютировал в сборной в 2013 году. Он провел 54 игры и забил 10 голов.
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|27
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|Парма
|26
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|26
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|Кальяри
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|Сассуоло
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|Фиорентина
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|27
|25
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|СПАЛ
|26
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