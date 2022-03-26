Карпин подвел итоги сборов России
Наставник сборной России Валерий Карпин дал комментарии после победы над молодежной командой (1:0).
"С Дюковым общались после матча. Посмотрим, что будет дальше. Каждый день все меняется. Я тоже слышал посыл, что нас должны скоро вернуть. Однако 100% уверенности никто не даст. Говорили о следующем сборе, когда хотели бы. Однако пока решили подождать две-три недели. Такие сборы всегда полезны.
Главный итог сбора, что был контакт. Что мы вместе поработали, что-то вспомнили. Завтра они все забудут. Поэтому нужно будет заново их собирать. Не раздражает ли, что мы в состоянии ожидания? Нет. А какие варианты? Закрыться? Ну закрывайтесь. Я не хочу.
Мои высказывания про слова Медведева? Каждый отстаивает свою позицию, смотрит в свое болото. Как и "Спартак", как и ЦСКА, как и все остальные", - приводит слова Карпина "Чемпионат".
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