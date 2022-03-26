Лапорта высказался о контрактах Гави и Араухо

Фото: соцсети "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с контрактами защитника Рональда Араухо и хавбека Гави.

"Контракты Гави и Араухо? Есть рамки, в которых мы ведем переговоры о зарплате. Переговоры идут хорошо. Мы хотим, чтобы футболисты остались, они тоже хотят", - приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что соглашения обоих игроков истекают летом 2023 года.

В текущем сезоне на счету Гави два гола и пять ассистов в 36 играх. Араухо сыграл 33 матча и забил четыре гола.

Читайте также: Стала известна позиция "Барселоны" в переговороах с Араухо и Гави. | http://soccernews.ru