Лапорта высказался о контрактах Гави и Араухо

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Лапорта высказался о контрактах Гави и Араухо Фото: соцсети "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с контрактами защитника Рональда Араухо и хавбека Гави.

"Контракты Гави и Араухо? Есть рамки, в которых мы ведем переговоры о зарплате. Переговоры идут хорошо. Мы хотим, чтобы футболисты остались, они тоже хотят", - приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что соглашения обоих игроков истекают летом 2023 года.

В текущем сезоне на счету Гави два гола и пять ассистов в 36 играх. Араухо сыграл 33 матча и забил четыре гола.

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