Товарищеские матчи: Бельгия упустила победу над Ирландией, Хорватия сыграла вничью со Словенией
Фото: твиттер сборной Бельгии
Представляем результаты товарищеских матчей с участием сборных.
Хорватия - Словения 1:1
Голы: Крамарич, 39 - 1:0, Бийол, 90 - 1:1
Хорватия: Ливакович, Юранович, Чалета-Цар (Вида, 73), Понграчич, Гвардиол, Перишич (Оршич, 73), Модрич (Пашалич, 69), Ковачич (Маер, 69), Якич, Крамарич (Влашич, 73), Будимир (Ливая, 69).
Словения: Облак, Карничник (Стоянович, 77), Блажич, Брекало, Бийол, Сикошек (Чрнигой, 78), Куртич, Зайц (Захович, 78), Ловрич (Вербич, 63), Гнезда-Черин (Горенц-Станкович, 63), Шпорар (Шешко, 63).
Финляндия - Исландия 1:1
Голы: Пукки, 12 - 1:0, Бьярнасон, 38 - 1:1
Финляндия: Йоронен, Юлитолва (Сойсало, 73), О`Шонесси, Вяйсянен, Тенхо (Вяйсянен, 90), Нисканен (Уронен, 73), Шюллер, Луд, Ниссиля (Камара, 73), Пукки, Челльман (Похьянпало, 73).
Исландия: Рунарссон, Сампстед, Гретарссон, Бьярнасон, Магнуссон (Баркарсон, 46), Бьярнасон (Траундарсон, 61), Тоурдарсон (Йоуханнессон, 61), Хельгасон, Торстейнссон (Траустасон, 90), Сигурдссон (Бальдурссон, 70), Бедварссон (Гудьонсен, 70).
Индия - Беларусь 0:3
Голы: Быков, 48 - 0:1, Соловей, 68 - 0:2, Громыко, 90 - 0:3
Ирландия - Бельгия 2:2
Голы: Батшуайи, 12 - 0:1, Огбене, 35 - 1:1, Ванакен, 58 - 1:2, Браун, 85 - 2:2
Ирландия: Келлехер, Доэрти, Даффи, Коулмэн, Иган, Макклейн (Мэннинг, 80), Хендрик (Браун, 76), Каллен, Найт (Кин, 76), Робинсон (Пэрротт, 90), Огбене.
Бельгия: Миньоле, Боята, Денайер, Теате (Мангаля, 75), Салемакерс (Фоке, 46), Дендонкер, Азар, Тилеманс, Ванакен, де Кетеларе (Янузай, 76), Батшуайи (Бентеке, 83).
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