Болельщики Швейцарии потроллили сборную Италии

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Фанаты сборной Швейцарии потроллили национальную команду Италии.

Во время товарищеской игры с Англией швейцарцы показали баннер, на котором показан поисковой запрос: "Италия чемпионат мира Катар 2022". Поисковая система отвечает: "Вы имели в виду: Швейцария".

Напомним, что Швейцария опередила Италию и заняла первое место в отборочной группе ЧМ-2022.

В стыковых матчах Италия уступила Северной Македонии (0:1).

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